GOLLINI L'ANTI-VICARIO: BARONE CI PROVA TRA NAPOLI E TORINO

Tra i primissimi temi sull'agenda di mercato della Fiorentina c'è il capitolo portiere, che non segue una direzione univoca. La dirigenza gigliata è al lavoro e sta stringendo contatti per più di un nome. In cima alla lista, non è un mistero, c'è Guglielmo Vicario: messosi in luce in questo campionato con la maglia dell'Empoli, l'estremo difensore piace molto all'area tecnica della società gigliata che in queste ore sta discutendo con il Cagliari - proprietario del cartellino - le modalità di un possibile trasferimento futuro. Vicario non è però l'unico portiere in ballo: all'interno del club gode di considerazione anche il profilo di Pierluigi Gollini.

Pronto a rientrare all'Atalanta dopo la stagione in prestito al Tottenham (gli Spurs hanno opzione per un'altra annata a 3 milioni di euro ma non la eserciteranno), il classe '95 nativo di Bologna è uno dei nomi caldi per il mercato estivo dei portieri tanto che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sul suo conto ci sono anche forti interessamenti del Napoli e del Torino, entrambe alla ricerca di un numero uno per la loro porta.

A Firenze un grande sponsor di Gollini si chiama Joe Barone: il dg è un suo estimatore, dato che vede in lui un portiere di caratura internazionale e la possibilità di raccontare una storia di riscatto fiorentino, di ritorno sui passi dopo un precoce addio verso il Manchester United (era il 2012 quando lasciò i viola neanche 18enne). La formula sulla quale la dirigenza della Fiorentina sta lavorando, infine, è quella del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni di euro.