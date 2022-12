GIOVANI IN PRESTITO SOLO SE GIOCANO: ECCO CHI TORNA A GENNAIO PER IL POCO SPAZIO

Anche oggi Vincenzo Italiano, nell'amichevole in famiglia con la Primavera, ha schierato tanti giovani, con Bianco in testa. Il dilemma della società viola sui giovani è sempre lo stesso: se sia meglio farli crescere alle spalle dei grandi o mandarli in prestito per farsi le ossa. Il prestito però deve avere appunto questo fine: fare giocare in categorie inferiori giocatori viola ancora acerbi per gli impegni e gli obiettivi della Fiorentina per ritrovarli un anno dopo per una nuova valutazione in viola. E' per questo che la società tende a riprendersi e magari girare altrove giocatori mandati in prestito in società che però non li utilizzano. E' accaduto la scorsa stagione con Dalle Mura, richiamato da Cremona, dove Pecchia non lo aveva mai schierato, e girato poi al Pordenone. Ora gioca con continuità nella Spal, sempre in prestito.

E in questa stagione, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, sono cinque i giovani in odore di cambiare casacca in corsa. Destinazioni affrettate da società e/o procuratori o promesse non mantenute e poco coraggio di chi li allena? Sta di fatto che per questi giocatori, dalle storie anche molto diverse, è tempo di tornare a casa. Tra questi ci sono due dei quattro giocatori girati alla Reggina, ossia Dutu (2001) e Agostinelli (2002) (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE FV), che Pippo Inzaghi non ha mai preso in considerazione, a differenza di Niccolò Pierozzi e Gabriele Gori che avevano già una certa esperienza e agli occhi del tecnico utili dunque ad una squadra in piena corsa promozione. Per loro diversi club di C e B si sono già fatti sotto.

Oltre a loro due la Fiorentina sta ragionando e lavorando anche per Samuele Spalluto che alla Ternana ha avuto pochissimo spazio (appena 14' in tre presenze) ed ora con il cambio di allenatore sembra comunque rimasto ai margini. Un vero peccato visto che lo scorso anno al Gubbio aveva mostrato grande fiuto per il gol e si era così guadagnato la promozione in B. Proprio per questo le offerte per l'attaccante leccese non mancano ma per ora di certo c'è che non andrà al Pescara, che sembrava invece pronto a prenderlo, e che il ritorno al Gubbio al momento è solo una suggestione.

C'è poi la situazione in stand-by di Destiny Egharevba, ala destra classe 2003 in prestito secco alla Vis Pesaro. Da settembre il calciatore viola ha giocato con continuità poi le acque agitate e il cambio di allenatore hanno complicato le cose per lui, che dal 20 novembre non ha più messo piede in campo, restando in panchina nelle ultime 6 gare giocate (con un solo punto raccolto) dalla squadra marchigiana, segno che il giocatore è fuori dal progetto.

Per loro quattro la società continuerà appunto a cercare delle soluzioni plausibili, così come per Edoardo Pierozzi (2001), che in questi minuti (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE FV) ha risolto l'intricata situazione con il Palermo (due sole presenze) tornando alla "casa madre" viola.