AGOSTINELLI E DUTU, Fine dei due prestiti già a gennaio

Per un Pierozzi che sta riuscendo a mettersi in mostra nella Reggina, ci sono altri viola che invece non hanno potuto godere della stessa sorte, in questo caso neanche di un'occasione per provarci. In due hanno le valigie già pronte per il rientro (anticipato) nella Fiorentina: il difensore Eduard Dutu e l'esterno offensivo Vittorio Alberto Agostinelli. Messi insieme, hanno raccolto zero minuti.

Per il centrale classe 2001 è un'interruzione di un percorso tra i pro cominciato l'anno scorso in Serie C con il Montevarchi: a Reggio Calabria, dopo il suo arrivo, sono arrivati centrali esperti come Gagliolo e Cionek. Strada sbarrata, con nessuna chance arrivata in dote da un Inzaghi coinvolto nella lotta promozione grazie a una prima parte sorprendente. Lo stesso identico destino è capitato all'attaccante, di un anno più giovane e alla prima, vera avventura da professionista. Una partenza falsa, più che uno slancio.

Adesso entrambi rientreranno alla base, alla ricerca di nuove sistemazioni: per tutti e due i calciatori si stanno già iniziando a muovere le acque in Serie C.