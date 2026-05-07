"Giallo Viola", il nuovo libro di Stefano Prizio è in libreria e online

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Tra i vicoli di una città non precisata dove si tifa la Viola, dove l’arte incontra il mistero, prende vita una storia oscura e coinvolgente. “Giallo Viola” è il nuovo libro di Stefano Prizio, giornalista (ed editorialista di Firenzeviola.it) che segue la Fiorentina da sempre. Un thriller intenso, elegante e ricco di tensione, capace di trascinare il lettore nel cuore più enigmatico della città. Un’indagine che si intreccia con il mondo del calcio, tra atmosfere notturne, intrighi inattesi e personaggi impossibili da dimenticare.

Ogni pagina conduce più a fondo in un labirinto di indizi, passioni e verità nascoste. Un libro da non perdere per tutti i tifosi e appassionati di gialli e noir, edito da Ali Ribelli e disponibile da oggi in libreria e online a QUESTO LINK.