GHEZZAL, L'ATTACCO E IL MERCATO: GLI APPROFONDIMENTI DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo l'ottava edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagnerà con un appuntamento fisso, ogni venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: dall'intervista esclusiva a Ghezzal, fino al ritorno in campo di Ribery.

Rachid Ghezzal, giocatore della Fiorentina in prestito dal Leicester, ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it affrontando tantissimi temi: "Il mio obiettivo adesso è quello di giocare di più e di restare a Firenze a fine stagione. Per Commisso siamo come figli, ci mette molto cuore. È facile trovarsi bene con i grandi giocatori, e Ribery ha dimostrato ampiamente di esserlo. È un bene avere giocatori così. Fantacalcio? Me ne hanno parlato (ride, ndr). Tutti in spogliatoio ci giocano. Esiste anche in Francia, ma non è così sviluppato come in Italia. In Inghilterra non credo".

Tra le voci raccolte dalla nostra redazione in questa puntata c'è anche quella dell'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci, che ha commentato così la pesante sconfitta di Cagliari, la difesa e l'attacco viola: "Spero che la sconfitta di Cagliari sia stata solo un semplice incidente di percorso. Mi aspetto innesti importanti per gennaio. La difesa viola, prima di Cagliari, stava facendo molto bene. Milenkovic, Pezzella e Caceres davano grande garanzia".

Sul ritorno di Franck Ribery e sull'attacco della Fiorentina si è invece espresso il nostro opinionista e prima firma del Corriere della Sera Mario Sconcerti: "Il recupero di Ribery è molto importante per Montella e i suoi uomini. Spero che il francese abbia capito come si devono trattare i guardialinee. Vlahovic merita una possibilità. Stiamo pensando troppo alla Fiorentina doppiamo pensare di più agli avversari. Trovo più importante fare risultato poi si penserà a che squadra mettere".

Presenti nella puntata come al solito i retroscena dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini che ha fatto il punto su alcune possibili trattative di gennaio: "In vista del mercato di gennaio l'obiettivo principale è quello del centrocampista. Si è fatto il nome di Praet che non sta vivendo un bel momento al Leicester. I viola stanno monitorando molti giovani tra cui Amrabat dell'Hellas Verona. Pradè sta valutando anche Bonifazi del Torino".

Clicca qui sotto per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!":