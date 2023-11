GENK, Momento e precedenti della squadra belga

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani sera allo stadio Franchi la Fiorentina affronterà il Genk per la penultima giornata del girone F di Uefa Conference League. I Viola hanno bisogno di una vittoria per passare con anticipo alla fase a eliminazione diretta - e non avere complicazioni nell'ultima giornata rimanendo prima nel girone - e far dimenticare la sconfitta in campionato contro il Milan. Similmente a quanto stiamo vivendo sulle sponde dell'Arno, anche in casa Genk le cose non stanno andando a gonfie vele nell'ultimo periodo. I belgi arrivano a Firenze con tre punti nelle ultime tre partite di Pro League, sconfitto in casa dallo Standard Liegi nell'ultimo turno. Nel mezzo, il pareggio europeo contro il Ferencvaros che ha regalato ai Viola il primo posto del girone.

La squadra belga adesso è sesta in classifica a pari merito dell'Anversa ed a un punto dal quinto posto, con 24 punti in 15 partite. In Coppa del Belgio invece è passato agli ottavi di finale che disputerà tra una settimana, dopo una facile vittoria ad inizio mese. Riguardo i precedenti, sono tre quelli del Genk con squadre italiane: due sono stati in Champions League contro la Roma nella stagione 2002/03 ed il Napoli nella stagione 2019/20. In entrambe le occasioni le italiane hanno avuto la meglio. Nel mezzo, invece, la sfida al Sassuolo nei gironi di Europa League nella stagione 2016/17, dove ad avere la meglio furono i belgi.