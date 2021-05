GATTUSO E IL DIETROFRONT. SI RIAPRE LA PISTA STRANIERA?

Il totoallenatore è ufficialmente entrato nel vivo, malgrado il campionato debba di fatto ancora chiudere i battenti. Le ultime da radiomercato raccontano di un fresco dietrofront registrato sul fronte Rino Gattuso, che avrebbe le sue radici nell'immediato post gara di Fiorentina-Napoli, domenica al Franchi. Al tecnico calabrese non sarebbe infatti piaciuto l'atteggiamento dei viola e ciò avrebbe portato a un netto raffreddamento dei rapporti col club di viale Fanti. Una novità non da poco, visto che i recenti rumors davano proprio l'attuale allenatore partenopeo quale profilo più quotato per guidare la squadra gigliata nella prossima stagione.

A questo punto il piano B sembra poter riaprire le porte alle ipotesi straniere, a cominciare da Ivan Juric, vero e proprio pallino del ds Pradè la cui riconferma appare una formalità. Oppure Paulo Fonseca, che è pronto a consegnare la Roma a José Mourinho. Non solo: i viola potrebbero vagliare anche il mercato internazionale, coi nomi di Rudi Garcia (Lione), Abel Ferreira (Palmeiras) e Marcelino (Athletic Bilbao) da continuare a tenere sott'occhio. Una cosa è certa, la stagione 2020-21 è agli sgoccioli e quanto prima Rocco Commisso farà ritorno in America. Ecco perché tante cose dovranno essere chiarite per tempo. Tecnico compreso.