GATTUSO, Continua ad essere l'obiettivo numero 1

Nuovo giorno, nuove voci su Gennaro Gattuso ed un suo futuro alla Fiorentina. Oggi tra le notizie più lette ci sono state quelle relative ad un eventuale cambio in panchina sull'asse Napoli-Fiorentina. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che in caso di addio di Gattuso, De Laurentiis per il Napoli vorrebbe Luciano Spalletti. Sportmediaset invece sottolinea come l'obiettivo numero 1 per la panchina del prossimo anno della Fiorentina resta Gattuso.