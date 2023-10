FV, Vivi con noi il ricordo di Fiorentina-Juventus 4-2

FirenzeViola.it

“Sinistro, ed è 1 a 2. La Fiorentina dimezza lo svantaggio, rientra in partita, con il gol numero sei in campionato di Giuseppe Rossi”.

“Rossi, si gira su Pogba, zona tiro. Rossi va in portaaa. Pepito Rossi! Il pareggio in un lampo della Fiorentina, con Pepito capocannoniere a sette gol! 2-2!”.

“Borja Valero solo al limite, dentro per Joaquin, posizione regolare. Joaquinnn! Incredibile, incredibile! 3-2! La rimonta della Fiorentina. In due minuti cambia tutto. Pazzesco a Firenze! Paz-zes-co!”.

“Finale di partita incredibile mentre Borja Valero fa correre Cuadrado che è velocissimo. Prova a star su di lui Barzagli. Cuadrado come un quattrocentista con l’esterno dentro l’area di rigore per Rossiii! 4-2! 4-2! Tripletta di Rossi! Incredibile, rimonta definitiva della Fiorentina”.

Sono passati dieci anni da quel pomeriggio in cui Firenze, proprio come il Sommo Poeta Dante, sprofondò all’Inferno per poi risalire in Paradiso in appena quindici minuti trascinata da una storica tripletta di Giuseppe Rossi e dall’idolo Joaquin. 3650 giorni dopo, il ricordo di quella mitica impresa sportiva è ancora vivido nella mente di tanti tifosi viola ed è per questo che nella giornata odierna la redazione di FirenzeViola.it ha deciso di celebrare questo importante anniversario con approfondimenti e tante interviste.

