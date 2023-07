FULLKRUG, Ecco chi è l'attaccante proposto ai Viola

Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella relativa a Niclas Füllkrug, il quale, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stato proposto alla Fiorentina. L'attaccante attualmente in forza al Werder Brema ha ha realizzato 35 gol nelle ultime due stagioni in Germania ed ha un contratto in scadenza nel 2025.

