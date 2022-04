FRESCHEZZA O SOSTANZA, TORNA IL BALLOTTAGGIO MALEH-DUNCAN

Con la ripresa del campionato e il forfait di Bonaventura che si protrae ormai da qualche settimana, si ripropone il ballottaggio tra Alfred Duncan e Youssef Maleh per sostituirlo, dando per scontato che Castrovilli, che ha avuto anche i 15 giorni della pausa per lavorare con Italiano, abbia una delle due maglie a disposizione per affiancare Torreira. Il centrocampista italo-marocchino non sta vivendo il periodo migliore da quando è arrivato a Firenze, quello che invece ha attraversato a cavallo tra novembre e gennaio quando era spesso stato l'effetto sorpresa scelto da Italiano dall’inizio o a gara in corso. Fin qui ha segnato tre gol grazie ad inserimenti puntuali e tre assist ed ha tornare a stupire.

Per la gara con l'Empoli è in leggero vantaggio su Duncan che però offre fisicità e grande agonismo, come ha mostrato anche nelle sue storie in partitella durante un contrasto con Ikoné ("oggi non passi" scrive al compagno e amico). Per il ghanese confortanti le ultime prove: tra i migliori nel match col Verona quando è entrato nella ripresa dando la scossa alla squadra viola, un spezzone contro il Bologna e una buona prova di sostanza contro l'Inter. Per Italiano d'altronde è un'arma in più avere a disposizione due giocatori con caratteristiche diverse ma che vogliono allo stesso modo essere in campo.