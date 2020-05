FREITAS A FV, Lafont da top-3, Gerson incompreso

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a Firenzeviola.it, l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato anche di quegli acquisti fatti nel corso della sua gestione che non hanno reso per quanto erano stati pagati o che non sono stati capiti: "Gerson è l’esempio migliore di questa categoria: parliamo di un ragazzo arrivato giovanissimo in Europa con caratteristiche che non gli hanno permesso subito di affermarsi. Da esterno alto, ha dovuto adattarsi a fare l’interno e oggi con J. Jesus gioca addirittura davanti alla difesa. Gerson è un giocatore con enormi qualità tecniche e fisiche ma a Firenze mi è sembrato a lungo incompreso da parte della gente: sono sicuro però che nei prossimi anni arriverà nella Nazionale maggiore brasiliana e tornerà in Europa. Tra i giocatori “non capiti” mi piace citate pure Lafont, che tornato in Francia sta facendo benissimo la sua strada: diventerà uno dei primi tre portieri della suo Paese, non c’è alcun dubbio. Guardate i progressi che ha fatto Dragowski: anche lui ha avuto bisogno di tempo per migliorare visto che sfortunatamente nel suo ruolo può giocare solo uno…”