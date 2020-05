FREITAS A FV, I DV? Si ricorderà scalata da C2 a CL

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a Firenzeviola.it, l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato anche della sua esperienza con la famiglia Della Valle della quale ha vissuto la fase calante e di recessione sugli investimenti. Questo il suo pensiero in merito: “Io non conosco storie nel calcio in cui c’è solo amore o solo odio. Quando si fa il resoconto della gestione Della Valle, sicuramente si parlerà sempre dell’acquisto di una società che era fallita e che nel giro di pochi anni è tornata a giocare la Champions League. A Firenze sono stati vissuti momenti di grande entusiasmo, dove sono mancati solo i trofei. Forse un po’ più di riconoscenza potrebbe servire. Sono certo che in futuro i Della Valle non saranno ricordati solo per gli ultimi tre anni ma per le notti europee che la città ha vissuto in buona parte delle diciassette stagioni di gestione”.