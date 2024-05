FRANCHI, Raggiunta quota 28mila. Sold out vicino

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mercoledì sera alle 21:00 la Fiorentina affronterà ad Atene l'Olympiacos in finale di Conference League. Oltre ai più di 9.000 tifosi viola che andranno nella capitale greca per sostenere la formazione di Italiano direttamente dall'Agia Sophia, in tantissimi si recheranno allo stadio Artemio Franchi per assistere al match. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono arrivati a 28.000 i biglietti venduti per vedere la partita dai maxischermi dell'impianto di Campo di Marte. A 5 giorni dalla finale, lo stadio Franchi va verso il sold out.