Franchi, non si placano le polemiche: la Fiorentina vuole intervenire
Non si placano le polemiche sul fronte nuovo Franchi a Firenze, con altri botta e risposta e frecciatine a distanza tra le parti. Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari era tornato sul tema anche prima della partita contro il Rapid Vienna esprimendo tutto il disappunto del club viola per il ritardo nei lavori.
Nella giornata appena conclusa c'è stato il no comment dell'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, oggi europarlamentare, e un'ulteriore novità: la Fiorentina sta preparando un documento da recapitare alla Sindaca Funaro nel quale verranno approfondite le posizioni, e soprattutto i dubbi, già ventilati nella nota in questione.
