Nardella, melina sul caso-stadio: "Ora mi occupo di altro: ho già dato molto"

Nardella, melina sul caso-stadio: "Ora mi occupo di altro: ho già dato molto"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023
Oggi alle 13:26Primo Piano
di Redazione FV

Intervistato da Radio Toscana, l'ex sindaco di Firenze (e oggi europarlamentare del Partito Democratico) Dario Nardella ha commentato brevemente - senza entrare in realtà nel merito - gli ultimi accadimenti legati allo stadio Franchi, con il ritardo del primo lotto di lavori che non permetterà alla Fiorentina di festeggiare il centenario con la Curva Fiesole del tutto rinnovata: "Caso Franchi? Non rispondo, ora mi occupo del parlamento europeo e di rappresentare la Toscana a Bruxelles nel migliore dei modi. Ho già dato molto con la Fiorentina".