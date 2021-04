FOTO-VIDEO FV, Scoppio del Carro in Duomo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RETROSCENA IACHINI: È STATO PRADÈ A CHIAMARLO Arrivano nuove interessanti dettagli sull'ormai imminente ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le dimissioni di Prandelli, sarebbe stato Daniele Pradè, direttore sportivo gigliato, a... Arrivano nuove interessanti dettagli sull'ormai imminente ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le dimissioni di Prandelli, sarebbe stato Daniele Pradè, direttore sportivo gigliato, a... NOTIZIE DI FV ACF FEMM., 5 GARE PER L'ORGOGLIO POI LE RIFLESSIONI La Fiorentina Femminile sta vivendo un campionato deludente e, con cinque giornate ancora da giocare, rimane la corsa al quarto posto, più per salvare la faccia e il morale dopo anni in cui la società ha fatto sia da apripista per gli altri club... La Fiorentina Femminile sta vivendo un campionato deludente e, con cinque giornate ancora da giocare, rimane la corsa al quarto posto, più per salvare la faccia e il morale dopo anni in cui la società ha fatto sia da apripista per gli altri club... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi