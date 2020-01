FOTO-VIDEO FV, Commisso insieme alla Nannini

Non solo calcio ma anche grande musica. Lo stadio Franchi infatti il 30 maggio ospiterà una tappa special del tour europeo di Gianna Nannini che per l'occasione sarà accompagnata dal grande batterista Simon Philips. Dal 15 maggio la Rockstar Toscana partirà da Londra per poi toccare Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e ovviamente Firenze per poi fare tra giugno e ottobre ben 6 date in Germania. La cantante oggi ha incontrato la stampa all'interno dello stadio per presentare l'evento insieme al padrone di casa Rocco Commisso e Giancarlo Antognoni, oltre agli assessori Sacchi e Guccione. I due dirigenti le hanno regalato una maglia e la Nannini ha chiesto al presidente di fare una canzone insieme al concerto, con l'organetto. I due hanno anche scherzato sul tifo per i viola (visto che la cantante ha simpatie per la Juventus pur non seguendo il calcio "Ma la Fiorentina mi ha sempre suscitato simpatia anche perché mio padre era molto amico di Artemio Franchi e parlavano sempre di calcio' ha detto Gianna Nannini). Rocco Commisso ha raccontato inoltre che da giovane in America gestiva una discoteca in cui ha ospitato tanti cantanti italiani come Pupo, ma la Nannini era piccola perciò la ospita volentieri ora al franchi. I biglietti del concerto sono già in prevendita sul circuito ticketone e nei punti vendita abituali.

Questa la foto realizzata da FirenzeViola.it :