FOTO, La Curva Fiesole dona per aiutare Firenze

La Curva Fiesole è al fianco dell'ospedale Palagi SOS di gestione Firenze, del 118 coordinamento infermieristico, delle associazioni per l'aiuto degli anziani, della P. A. Fratellanza Militare Firenze, della Misericordia di Firenze e a quella di Campo di Marte. In questo periodo di grande crisi che anche Firenze, come tutta Italia, sta attraversando, i tifosi viola si sono distinti per un gesto che vale molto di più dell'assiduo supporto che danno durante le partite alla squadra di Beppe Iachini. Infatti, come testimoniano le immagini ed il post su Facebook visibili qui di seguito, la Curva Fiesole ha effettuato delle donazioni a suo nome aggiungendo una dedica speciale diretta proprio agli eroi che si stanno adoperando per salvare vite umane: "Con tutto il cuore".

Centrale Operativa 118 Firenze Prato Grazie da tutti Noi !! Medici Infermieri e Oss 118 Firenze Grazie alla Curva Fiesole #andràtuttobene #torneremoalloStadio Pubblicato da Simona Casini su Venerdì 3 aprile 2020