Fonte: Alessandro Di Nardo

Domenica 29 ottobre si è tenuto a Pescara il pranzo per il decimo anniversario del Viola club Abruzzo. Giornata di festa per le tante persone che condividono la passione della Fiorentina a tanti km da Firenze da sempre. Il presidente Nello Taccone si è detto molto soddisfatto per i primi 10 anni. Queste le foto dell'evento: