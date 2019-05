FOTO FV, Quanti striscioni ironici nel flash mob

Il flash mob di oggi (concluso qualche minuto fa) in via Tornabuoni è stato occasione per qualche centinaio di tifosi della Fiorentina di esprimere il malcontento nei confronti della proprietà. Ma, come da miglior tradizione, quando Firenze scende in piazza lo fa anche sfoderando l'arma dell'ironia e della satira. Tanti infatti gli striscioni ironici apparsi in centro, "Meglio scalzi che con le Hogan", il chiaro riferimento del cuore pulsante viola alla famiglia Della Valle, mentre c'è anche chi auspica l'intervento dello sceicco: "Al-Khelaifi, perché la Roma? Vieni alla Fiorentina". O ancora: "Vaia vaia Diego... sei esoso e permaloso (oltre che assente)". O ancora un secco giudizio: "Bel progetto di nulla... Complimentoni!". Guarda le forme più ironiche di protesta nelle foto realizzate da FirenzeViola.it.