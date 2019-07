FOTO E VIDEO FV, I tifosi viola alla Red Bull Arena

Comincia a surriscaldarsi l'atmosfera alla Red Bull Arena, New York, impianto in cui la Fiorentina affronterà il Benfica per la sua terza ed ultima partita nella International Champions Cup, alle ore 2 di notte italiane. Cominciano già a farsi vedere i primi tifosi viola, come testimoniato dalle foto e dai video di FirenzeViola.it.