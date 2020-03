FORZA E CUORE, PIÙ DI 600.000 €: IL CUORE GRANDE DEI VIOLA CLUB E NON SOLO

La raccolta fondi "Forza e Cuore" creata dalla Fiorentina con l'obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro ha superato ormai la cifra prefissata e ha sfondato quota 600.000 euro. Il ricavato della campagna verrà devoluto principalmente alla Fondazione Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, la cui missione è quella di sostenere finanziariamente i principali ospedali fiorentini che si stanno occupando dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Anche oggi, in un giorno di festa dove si celebra il capodanno fiorentino (festa inserita ufficialmente nelle celebrazioni ufficiali dal comune di Firenze nel 2000) i fiorentini continueranno a combattere il virus, come sta facendo il resto del mondo in questo periodo.

La raccolta fondi ha totalizzato fino ad ora 602.977 euro con circa 1.800 donatori che hanno deciso di impegnarsi in questa campagna. Una solidarietà che è arrivata da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo. Sono tanti i tifosi che stanno donando, donazioni di tutti i tipi che stanno onorando la campagna della Fiorentina a dimostrazione l'affetto per la città in un momento così difficile. Tra le persone che hanno devoluto qualcosa ci sono anche dirigenti e giocatori viola, aziende partner della Mediacom, e anche numerosi Viola Club. Tantissimi gruppi fiorentini si sono mossi: Viola Club Feltre Dolomiti, Gruppo Valdarno, Viola Club New York, Viola club San Clemente in Valle, Viola Club Fabio Bianciardi, Viola Club Tavarnelle, Viola club Montagna Pistoiese e infine il Viola Club San Clemente in Valle. Inoltre sono in tanti anche quelli che sono rimasti anonimi per scelta ma che comunque hanno deciso di prendere parte a questa raccolta fondi. Un grande cuore quello di tutti i tifosi viola e quello dei Viola Club che si sono uniti in un'unica battaglia, più grande di tutto e tutti, a sostegno di chi deve aiutare chi ne ha davvero bisogno.