FORZA E CUORE, + di 750.000€. Dalla California...

Continua la raccolta fondi lanciata dalla Fiorentina Forza e Cuore sulla piattaforma GoFoundMe dove al momento la cifra donata ammonta a 754.648 euro sull'obiettivo prefissato di 500.000 euro. Le donazioni oltre che dal popolo fiorentino sono arrivate da tutte le parti del mondo e moltissimi Viola Club si sono mossi in questo senso. Tra gli ultimi (ieri) da segnalare anche la donazione fatta dal Viola Club di San Francisco in California che in questo momento di difficoltà ha dimostrato grande cuore.