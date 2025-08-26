Fortini resta, parte Parisi? Intanto rinnova con la Fiorentina fino al 2029
La situazione di Fabiano Parisi non è più così sicura come poteva essere solo qualche giorno fa. Il modo in cui è entrato contro il Cagliari e soprattutto le riflessioni che il club sta facendo anche su Niccolò Fortini portano l'ex Empoli ad essere uno dei calciatori per il quale la società viola è disposta ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno in questi ultimi giorni di calciomercato.
Lui intanto continua a lavorare al Viola Park e soprattutto rinnova con la Fiorentina fino al 2029, quindi di un anno rispetto all'attuale accordo con scadenza nel 2028: una conferma che tutela la società in sede di mercato ma che per ora non esclude una possibile partenza dell'esterno classe 2000 che in ogni caso a Firenze dovrà provare a ritagliarsi il suo spazio.
