Fortini resta, parte Parisi? Intanto rinnova con la Fiorentina fino al 2029

Fortini resta, parte Parisi? Intanto rinnova con la Fiorentina fino al 2029FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

La situazione di Fabiano Parisi non è più così sicura come poteva essere solo qualche giorno fa. Il modo in cui è entrato contro il Cagliari e soprattutto le riflessioni che il club sta facendo anche su Niccolò Fortini portano l'ex Empoli ad essere uno dei calciatori per il quale la società viola è disposta ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno in questi ultimi giorni di calciomercato.

Lui intanto continua a lavorare al Viola Park e soprattutto rinnova con la Fiorentina fino al 2029, quindi di un anno rispetto all'attuale accordo con scadenza nel 2028: una conferma che tutela la società in sede di mercato ma che per ora non esclude una possibile partenza dell'esterno classe 2000 che in ogni caso a Firenze dovrà provare a ritagliarsi il suo spazio.