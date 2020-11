FONSECA (S.STAMPA), Oggi una delle migliori gare

Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, nel post partita della gara vinta contro la Fiorentina: “E’ stata una delle migliori partite della stagione, ci sono state altre partite in cui abbiamo giocato bene come oggi. Migliorare in cattiveria? Sì, possiamo fare più gol con le opportunità che abbiamo avuto: possiamo migliorare questo nostro aspetto. La classifica? Non penso nulla guardandola, guardo la classifica per come è senza pensare al punto di Verona. Dobbiamo lavorare per migliorare. Ci sono squadre più preparate di noi per vincere il campionato, il Sassuolo è una sorpresa così come il Napoli, Atalanta e Lazio sono fortissime che possono arrivare vicino ai primi posti. La gestione degli attaccanti? Abbiamo cambiato molto il nostro attacco, abbiamo dato chances ai più giovani di migliorare: sappiamo che Dzeko, Mkhitaryan e Pedro non sono giovani”.