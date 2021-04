FONDI, Ecco perché per Commisso sono un ostacolo

Uno dei temi più analizzati quest'oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stata l'analisi delle parole pronunciate nella giornata di ieri da Rocco Commisso, che oltre a parlare della defunta Super League ha espresso il suo punto di vista anche su come dovrebbe essere gestita l'azienda calcio per ripartire. Uno dei punti toccati dal patron viola - e analizzati da FV - è quello legato all'ingresso dei fondi nel nostro Paese: la questione dell'ingresso dei fondi di private equity in Serie A è punto delicato per Commisso, è ciò che l'ha realmente spinto all'atto di sfiducia nei confronti di Dal Pino come presidente di Lega. Non può essere una coincidenza che l'argomento diritti tv, per quanto in un certo senso sia collegato, sia stato giusto marginalmente sfiorato, e solo per ricordare il contributo alla commercializzazione negli USA. I fondi sono il principale problema, oggi. Un ostacolo.

