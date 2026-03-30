Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!

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Notizie di FV
Kean pronto a trascinare l’Italia. Fagioli va protetto, Firenze lo ha capito. Vanoli lavori in pace poi a giugno si vedrà. Verona e Lecce tappe capitali per la salvezzadi Mario Tenerani
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3 Che fine hanno fatto i bonus di Beltran? Anche a Valencia il 'solito' Vichingo, tanti applausi, pochi numeri
Copertina
FirenzeViolaChe fine hanno fatto i bonus di Beltran? Anche a Valencia il 'solito' Vichingo, tanti applausi, pochi numeri
Tommaso LoretoIl successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
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