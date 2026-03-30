La giornata in casa Fiorentina: oggi secondo giorno di riposo per il gruppo

La giornata in casa Fiorentina: oggi secondo giorno di riposo per il gruppo FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

Secondo e ultimo giorno di riposo concesso oggi da Paolo Vanoli al gruppo squadra. Day-off anche questo lunedì per la Fiorentina, che domani tornerà al Viola Park per continuare a preparare la delicata sfida di Serie A contro l'Hellas Verona in programma sabato 4 aprile alle ore 18 al Bentegodi: dopo il rompete le righe avvenuto sabato un altro giorno di relax, anche se sarà importante capire cosa uscirà fuori dal Viola Park sul fronte Dodo, col terzino che si è fatto male sabato (infortunio alla coscia destra) e che a ora è quantomeno in dubbio per Verona.

Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.