Fiorentina-Sigma Olomouc non sarà in chiaro: ecco dove vederla

vedi letture

Ricomincia il cammino europeo della Fiorentina: domani sera i viola affronteranno al Franchi il Sigma Olomouc, formazione ceca attualmente ottava in campionato e reduce nell'ultima stagione dalla vittoria della Coppa Nazionale. Sfida in programma domani alle 21.

Per chi non andrà allo stadio (che si preannuncia semi-deserto per via anche dei lavori di ristrutturazione e delle restrizioni Uefa che chiuderanno anche la curva Ferrovia) non ci sarà l'opportunità di vederla in chiaro: la sfida sarà visibile solo su SkySport e su Now, quindi soltanto con un abbonamento. Sarà invece possibile seguire la gara, prima giornata del maxi-girone di Conference, su FirenzeViola.it con la diretta testuale e su Radio FirenzeViola con la cronaca del match del nostro Tommaso Loreto, oltre come sempre a un ampio pre e post-partita.