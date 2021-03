FIORENTINA-ROMA, Numeri e curiosità della sfida

Alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà Fiorentina e Roma sfidarsi al Franchi, analizziamo alcuni dati sulla sfida di domani, partendo dai precedenti. Possiamo notare un sostanziale equilibrio nei precedenti tra Roma e Fiorentina: in Serie A viola e giallorossi si sono incrociati 162 volte, con 48 vittorie per la Fiorentina, 60 pareggi e 54 successi per la Roma. L’andamento delle ultime sfide però vede la Roma in netto vantaggio: la Fiorentina non vince in A contro la Roma dall’aprile 2018 (2-0 all’Olimpico griffato Benassi e Simeone) e nelle ultime 3 sfide è stata la squadra di Fonseca a portarsi a casa i 3 punti.

I NUMERI DEI VIOLA: La Fiorentina si presenta al turno infrasettimanale al quattordicesimo posto aex-equo con Spezia e Benevento e con il misero bottino di 25 punti in 24 partite. La sconfitta nel finale di Udine ha evidenziato i problemi ormai cronici dei viola, tra tutti l’incapacità di far punti lontano dal Franchi (8 sconfitte su 12 trasferte) e la sterilità offensiva (nona gara senza gol in questo campionato). Dalla pessima prova di domenica si evince anche un altro problema strutturale dei viola, ovvero il possesso-palla sterile: la Fiorentina è la settima squadra che tiene di più il pallone in Serie A, ma tra le prime 8 (tutte squadre, a parte i gigliati, nella parte sinistra della classifica) è quella che fa più possesso nella propria metà campo e di gran lunga la meno incisiva davanti. Il giro-palla dei viola è spesso fine a se stesso: tre dei 5 giocatori con più passaggi effettuati ad Udine sono Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic, con i giocatori che dovrebbero imprimere qualità alla manovra come Ribery e Castrovilli poco coinvolti (42 tocchi di palla per il francese, solo 39 per il numero 10, a fronte dei 104 di Quarta). Una delle poche note positive è proprio la prova di Lucas Martinez Quarta, uno dei pochi capaci di forzare passaggi in avanti (con 46 palloni giocati in avanti è il leader della scorsa giornata in questa speciale classifica) e propositivo anche nell’altra metà campo (uno dei pochi squilli offensivi è la sua estemporanea quanto pericolosa conclusione dai trenta metri che, dopo una deviazione, finisce sulla traversa). Per invertire la rotta e portarsi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ora distante 5 punti, i viola proveranno a dar seguito ai recenti risultati positivi in casa, 3 vittorie nelle ultime 4 gare giocate al Franchi.

AVVERSARI: Di fronte la Fiorentina si troverà una Roma reduce da 1 punto nelle ultime 2 partite e alla ricerca dei 3 punti per rimanere attaccata al treno Champions. Le fortune della squadra di Fonseca, quinta a 44 punti, sono arrivate contro le squadre della seconda metà di classifica: i giallorossi hanno infatti raccolto 8 vittorie ed un pari nelle ultime nove gare di A disputate contro squadre che iniziavano la giornata dal quattoridicesimo posto in poi. Roma piccola con le grandi e grande con le piccole quindi, che si affiderà ad uno dei giocatori più in forma del campionato: Jordan Veretout, ex della gara, con 10 reti realizzate è il centrocampista più prolifico della Serie A. Il francese, 69 presenze in viola tra il 2017 ed il 2019, è reduce da 2 reti, entrambe su azione, nelle ultime 3 gare dei suoi e nel suo nuovo ruolo da incursore è uno dei giocatori più pericolosi in inserimento. Lui e Henrikh Mkhitaryan (9 gol ed 8 assist) stanno riuscendo a sopperire parzialmente ai problemi degli attaccanti giallorossi. Con Dzeko fermo ai box e Borja Mayoral reduce dalla deludente prova contro il Milan, Fonseca potrebbe optare per un attacco leggero, facendo partire l’armeno da prima punta. La Roma è alle prese anche con problemi difensivi: i capitolini, a causa anche dei continui infortuni in quel reparto, con 37 reti subite (una in più dei viola) sono la peggior difesa delle prime 10 squadre di A. Il tecnico portoghese per domani dovrebbe recuperare Marash Kumbulla, mentre alcune indiscrezioni parlano di un avvicendamento in porta tra Pau Lopez (criticato dopo la sconfitta di domenica) e Antonio Mirante.