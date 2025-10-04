Fiorentina-Roma è la gara di Bove, lo conferma anche l'agente

Fiorentina-Roma sarà anche la gara di Edoardo Bove. Un anno fa c'era anche lui in campo, in quel 5-1 dei viola che costò la panchina all'allora tecnico giallorosso Ivan Juric. Bove, che veniva in prestito proprio dalla Roma, giocò una partita superlativa e segnò un gran gol alla sua (in quel momento) ex squadra anche se per rispetto preferì non festeggiare. Era il 27 ottobre, nel momento migliore della Fiorentina anche grazie a lui. Poi dal 1' dicembre tutto è cambiato, per la Fiorentina e soprattutto per lui. Un anno insomma in cui è cambiato tantissimo per Edoardo Bove (che alla fine del prestito è tornato alla Roma anche se per il defibrillatore impiantato nel suo petto non può giocare) ma non l'amore che prova per queste due squadre. Anche l'agente Diego Tavano a Radio FirenzeViola lo ha confermato:

"Immagino che sicuramente guarderà la partita, sono le due squadre che hanno dato di più ad Edoardo nella sua carriera. E' legatissimo a entrambe le piazze per motivi diversi" le sue parole alla nostra radio.