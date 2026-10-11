Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Notizie di FV
di Redazione FV

All'indomani della sconfitta in campionato contro il Genoa, la Fiorentina torna oggi ad allenarsi al Viola Park. Tempo di bilanci e analisi per Vanoli che svolgerà una seduta di scarico stamani al centro sportivo di Bagno a Ripoli per i suoi giocatori e farà analisi video di quanto accaduto a Marassi ieri.