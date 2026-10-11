Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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FirenzeViolaSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di giocodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Senza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Copertina
Alessandro Di NardoFirenzeViolaLa Fiorentina cade a Marassi: 2-1 per il Genoa e viola sempre più in basso in classifica
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
Luca CalamaiNdour capitan futuro, Pellegrino ha cancellato Kean. Senza coppa ciao Mastantuono. Atta meglio di Gonçalves
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