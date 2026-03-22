Fiorentina-Inter 1-1, la miglior Viola della stagione ferma l'Inter al Franchi

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Una bella Fiorentina pareggia al Franchi 1-1 contro l'Inter capolista. I viola di Paolo Vanoli hanno disputato questa sera probabilmente la miglior partita della stagione per intensità qualità, soprattutto considerando il livello dell'avversario. Dopo infatti un primo tempo approcciato male con il gol nerazzurro firmato da Pio Esposito, arrivato dopo 33 secondi, la Fiorentina piano piano si è sciolta e ha iniziato a creare pericoli su pericoli. Due nella prima metà di gara con Gudmundsson di testa e Kean in scivolata, e tanti altri in una ripresa affrontata su alti ritmi surclassando l'Inter sul piano del gioco.

Ndour in particolare tra i viola è stato l'assoluto protagonista, sfiorando prima il gol con un tiro da fuori e poi segando di tap-in su respinta di Sommer, ben impegnato da un tiro sul secondo palo di Gudmundsson. Da li anche spinta dal Franchi la squadra di Vanoli ha alzato ancora i giri sfiorando il gol vittoria con un sinistro a giro di Harrison. Nel finale la Fiorentina poi ha contenuto il ritorno dell'Inter e si è salvata con una super parata di De Gea su Esposito.