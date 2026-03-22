Serie A, la classifica dopo 30 giornate: Fiorentina a +2 dalla salvezza
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Fiorentina–Inter si è chiusa con un punto a testa che muove le rispettive classifiche. L'Inter si vede avvicinare il Milan che ora è a -6 a 8 partite dal termine per la lotta Scudetto. La Fiorentina invece riesce ad allungare sul Lecce e va a +2 sui salentini e sulla Cremonese, vincente in questo turno a Parma. Questa la classifica di Serie A dopo la 30esima giornata:
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
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