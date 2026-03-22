Serie A, la classifica dopo 30 giornate: Fiorentina a +2 dalla salvezza

vedi letture

Fiorentina–Inter si è chiusa con un punto a testa che muove le rispettive classifiche. L'Inter si vede avvicinare il Milan che ora è a -6 a 8 partite dal termine per la lotta Scudetto. La Fiorentina invece riesce ad allungare sul Lecce e va a +2 sui salentini e sulla Cremonese, vincente in questo turno a Parma. Questa la classifica di Serie A dopo la 30esima giornata:

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18