Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:45Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "La porti i destini a Firenze"

La Nazione: "Viola, incrocio con l’Inter. Orgoglio e zero distrazioni: Vanoli l’ha preparata così"

Tuttosport: "Fiorentina, voglia di prima volta contro una grande"