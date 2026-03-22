Al Franchi arriva l'Inter: come e dove seguire la Fiorentina di stasera

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È il giorno di Fiorentina-Inter. La squadra di Vanoli gioca l'ultima partita prima della sosta al Franchi, contro la capolista, sognando uno sgambetto che riaprirebbe i giochi per lo scudetto e soprattutto darebbe linfa vitale ai viola per la corsa salvezza. La sfida è in programma alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, mentre per chi non potrà guardarla c'è sempre la possibilità di seguirla in radiocronaca su Radio FirenzeViola. Su FirenzeViola.it, invece, la diretta testuale con notizie e aggiornamenti.