FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Allenamento mattutino fissato per le ore 11 in casa Fiorentina. Dopo l'ennesimo giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri, da stamani la squadra viola continuerà a preparare al centro sportivo Astori l'appuntamento del 5 febbraio al Franchi contro la Lazio, prima di campionato dopo la chiusura della sessione invernale di mercato. Stamattina intanto visite mediche per il neo acquisto Arthur Cabral mentre c'è attesa per capire se il tampone a cui si sottoporrà Saponara darà esito negativo e dunque l'ex Empoli potrà tornare ad allenarsi. Alle 14:30, poi, torna in campo anche la Primavera dopo oltre un mese di stop del campionato legato alla pandemia: si gioca al Franchi (a porte chiuse) contro il Bologna.