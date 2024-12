FIORENTINA, Il programma: giorno libero per la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Archiviata la vittoria in campionato col Cagliari, l’ottava consecutiva, per la Fiorentina è già tempo di voltare pagina e iniziare a mettere nel mirino la prossima gara di Conference League contro gli austriaci del LASK, in programma giovedì alle 18:45. Tuttavia, Raffaele Palladino - come confermato dallo stesso nel post partita del match contro i sardi - ha concesso un giorno libero alla squadra, la quale tornerà ad allenarsi al Viola Park a partire da domani.