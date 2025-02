Fiorentina, il programma di oggi in preparazione di Inter-Fiorentina

vedi letture

Ultimo giorno di allenamenti al Viola Park per la Fiorentina prima della partenza per Milano dove domani sera affronterà l'Inter nel monday night della 24° giornata di Serie A. Ranieri e compagni scenderanno in campo agli ordini di Raffaele Palladino nel pomeriggio presso il centro sportivo gigliato di Bagno a Ripoli.