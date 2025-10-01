Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura e conferenza
La Fiorentina si prepara alla sfida di domani con il Sigma Olomouc valida per il maxi-girone di Conference League. Stamani alle 11:00 la squadra viola sosterrà la seduta di rifinitura al Viola Park, mentre alle 14:30 avrà luogo la conferenza stampa di Stefano Pioli e un giocatore. Il tecnico del Sigma parlerà invece alle 18:30. La rifinitura dei cechi sarà alle 19:00.
