Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutino
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Nuova giornata di allenamenti al Viola Park a due giorni dalla partita della Fiorentina contro il Genoa domenica al Franchi. La squadra agli ordini di Vanoli si ritroverà stamani al centro sportivo di Bagno a Ripoli per la seduta mattutina: da controllare le condizioni degli acciaccati tra cui soprattutto Piccoli - che viaggia verso la convocazione - e Kean - che invece è difficile ce la faccia.
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FirenzeViolaIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol goni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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Copertina
FirenzeViolaLa festa non è qui: domenica può arrivare la salvezza per la Fiorentina, ma sugli spalti nessuno spazio per celebrazioni
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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