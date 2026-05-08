Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutino

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutinoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 09:05Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Nuova giornata di allenamenti al Viola Park a due giorni dalla partita della Fiorentina contro il Genoa domenica al Franchi. La squadra agli ordini di Vanoli si ritroverà stamani al centro sportivo di Bagno a Ripoli per la seduta mattutina: da controllare le condizioni degli acciaccati tra cui soprattutto Piccoli - che viaggia verso la convocazione - e Kean - che invece è difficile ce la faccia. 