Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento e a tutto Sohm

Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

È giornata di vigilia per la Fiorentina che domani sera sfiderà la selezione universitaria giapponese per l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione tra poco più di una settimana. La squadra agli ordini di Stefano Pioli si ritroverà per un altro allenamento oggi in mattinata al Viola Park, nella speranza di ottenere la forma migliore dopo oltre un mese di preparazione. Alle ore 14 è invece il turno di Simo Sohm che si presenterà alla stampa da nuovo giocatore della Fiorentina.