FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Ultimo giorno di preparazione per la squadra in vista della partita contro il Torino alle 15 di domani. Dopo la rifinitura, la squadra partirà nel pomeriggio proprio alla volta di Torino dove affronterà la squadra di Paolo Vanoli. Dovrebbe far parte della squadra Danilo Cataldi che ieri, come riportato da FirenzeViola, si è allenato con il gruppo. Mentre filtra ottimismo per Moise Kean, lasciato a riposo nella partita contro il Genoa.