FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Continua la preparazione alla gara di Lecce per la squadra di Palladino. La Fiorentina ha infatti ripreso ieri gli allenamenti dopo i quattro giorni liberi concessi dal tecnico, e oggi tornerà in campo al Viola Park in vista dell'appuntamento di domenica. Si riaggrega al gruppo Robin Gosens, mentre Comuzzo e Bove (impegnati ieri a Trieste con l'Under 21) rincasano oggi a Firenze, da capire se torneranno in gruppo già oggi o domani.