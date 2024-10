FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il successo di ieri sera della Fiorentina contro il Milan per 2-1 al Franchi, oggi giornata di riposo al Viola Park. In giornata, il Presidente Rocco Commisso ripartirà per gli Stati Uniti ma con la gioia di aver vinto una partita fondamentale per la stagione. Inoltre, in giornata alcuni viola partiranno per gli impegni con la Nazionale, in particolare Kean raggiungerà il ritiro a Coverciano con gli "Azzurri" in vista degli impegni in Nations League della Nazionale di Spalletti contro Belgio e Israele.