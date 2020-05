Oggi è il giorno in cui la Fiorentina ricomincia con i lavori in vista della ripresa. Ma, aspettando anche che l'asso Ribery faccia il suo rientro da Monaco di Baviera, non è un riavvio sereno quello che aspetta i viola, oggi convocati al Centro Sportivo Davide Astori per le visite mediche e sessioni di allenamento individuali e facoltative.