Altra giornata di riposo per la Fiorentina. Il gruppo di Vincenzo Montella, che sta beneficiando di qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie dopo la terza vittoria consecutiva in A contro l'Udinese, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani (ovviamente orfana di quei giocatori che hanno preso parte agli impegni con le proprie rappresentative in giro per il mondo).