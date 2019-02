FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina si prepara all'impegno di domani contro l'Udinese, per quello che sarà il 22° turno di Serie A. I giocatori viola, assieme a Pioli e al suo staff, si alleneranno in mattinata e poi raggiungeranno in giornata Udine per pernottare in un albergo in centro (leggi qui). Alle 14.30 sarà invece il turno della Primavera, impegnata anch'essa contro i friulani, così come delle Women che giocano contro il Chievo Verona.